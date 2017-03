Hochsaison bei Schwanteland

artikel-ansicht/dg/0/

Etwa vier Wochen beträgt momentan der Zeitraum von der Aussaat bis zur Auslieferung der Gemüsejungpflanzen an gewerbliche Produzenten nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen, Tschechien, Dänemark und Litauen. Der Exportanteil liegt bei etwa 50 Prozent. Rund 230 Millionen Pflanzen produziert die Schwanteland Jungpflanzen GmbH jährlich - und stößt damit auf dem Betriebsgelände an der Perwenitzer Chaussee an ihre räumlichen Grenzen. "Unsere Kapazitäten hier sind voll ausgeschöpft. Momentan mussten wir sogar Flächen bei anderen Jungpflanzen-Produzenten anmieten, um unsere Aufträge bewältigen zu können", so Geschäftsführer Thomas Görlich. Denn die Abnehmer der Brokkoli-, Lollo-Rosso oder Endivien-Jungpflanzen müssen sich auf die tagesgenaue und qualitativ hochwertige Lieferung aus Vehlefanz verlassen können. Schließlich haben auch sie genau geplante Termine, an denen sie den Endverbrauchern die dann ausgewachsenen frischen Salatköpfe oder Selleriestauden liefern wollen.

Und so kümmern sich unter den endlos anmutenden Glasdächern und in den Produktionshallen aktuell mehr als 50 Festangestellte und Saisonkräfte rund um die Uhr um die wertvollen Jungpflanzen, von denen rund 15 Prozent unter dem EU-Biolabel produziert werden.

Einer der langjährigen Mitarbeiter ist Klaus Gajewski. An seiner vollautomatischen Aussaat-Maschine beginnt der eigentliche Produktionskreislauf. Jeweils ein Samenkorn wird dabei in einen kleinen Anzuchttopf gepflanzt. Danach kommen diese in die sogenannte Keimzelle, eine riesige Halle, in der die Pflanzen zwischen zwei und sechs Tage bei gleichmäßiger Temperatur vorkeimen. Aus dem Dunkel der Keimzelle geht es sodann per Gabelstapler in die lichtdurchfluteten Gewächshäuser. Auf drei Hektar wächst eine immense Bandbreite an Kohlpflanzen, aber auch Sondergemüsekulturen heran. Weitere vier Hektar sind allein der Salatproduktion vorbehalten. Die Salatsorten gedeihen unter speziellen Cabriodächern, die sich automatisch je nach Sonneneinstrahlung und Temperatur öffnen oder schließen.

Zu den bis in den letzten Winkel ausgelasteten sieben Hektar unter Glas sollen schon bald weitere Flächen hinzukommen. Im 26. Jahr des Bestehens plant Schwanteland eine deutliche Betriebserweiterung. Auf der gegenüberliegenden Seite der Perwenitzer Chaussee sollen in einem ersten Bauabschnitt noch in diesem Jahr weitere Gewächshäuser auf zunächst 2,5 Hektar Fläche erbaut werden.