Eigeninitiative beim Spielplatz gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

Großwoltersdorf (GZ) Der Ortsbeirat setzt auf Eigeninitiative. Eine Reihe von Arbeiten für die Erneuerung des Großwoltersdorfer Spielplatzes soll ehrenamtlich passieren. Geplant ist der Arbeitseinsatz für den 8. April, kündigt Ortsvorsteher Andreas Ott (Wählergemeinschaft Großwoltersdorf) an. Sowohl der Untergrund für das neue Spielgerät als auch für den Zaun soll vorbereitet werden. Wenn der Füllsand an den richtigen Stellen verteilt ist, will Großwoltersdorfs Ortsbeirat ein Spielgerät versetzen und auch Blumenrabatten anlegen. Am selben Tag ist Ott zufolge auch der Grünschnitt auf dem Kirchengelände im Dorf vorgesehen - in Abstimmung mit Pfarrer Mathias Wolf.