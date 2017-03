Jonker: Bedingungen in Wolfsburg besser als bei Barça

artikel-ansicht/dg/0/

«Man kann hier richtig gut arbeiten, man kann es mit Barcelona, Bayern und Arsenal vergleichen. Das, was wir hier haben, ist sogar besser», sagte Jonker im Interview der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung». «Auch in Barcelona gibt es nicht alles das, was es hier auf diesem Gelände gibt. Ich habe schnell gewusst: Diesen Job musst du machen», sagte der frühere Co-Trainer von Louis van Gaal und bisherige Nachwuchskoordinator des FC Arsenal weiter.

Der Niederländer hatte den vom Abstieg bedrohten VfL Ende Februar vom zuvor beurlaubten Valérien Ismaël übernommen - als bislang bereits dritter Chefcoach der Niedersachsen in dieser Saison. Trotz der seiner Meinung nach großen Möglichkeiten beim Volkswagen-Club und vier Punkten aus den bisherigen beiden Spielen unter seiner Verantwortung, denkt Jonker nur an den Klassenverbleib. «Ich habe jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken was man mit diesem Club gewinnen kann. Das erst und einzige Ziel ist, am Samstag zu gewinnen», sagte der 54-Jährige.