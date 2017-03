Obama in der Südsee auf früherer Brando-Insel

artikel-ansicht/dg/0/

Papeete (dpa) Der ehemalige US-Präsident Barack Obama will die nächste Zeit offensichtlich in der Südsee verbringen - auf der früheren Privatinsel von Hollywood-Legende Marlon Brando. Der 55-Jährige traf nach einem Bericht des Fernsehsenders Tahiti Nui TV zu einem einmonatigen Aufenthalt auf dem Atoll Tetiaora in Französisch-Polynesien ein.