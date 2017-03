artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) 60 Millionen Euro sollen in den nächsten 15 Jahren in die Sanierung des Ensembles Schloss Friedenstein in Gotha (Thüringen) fließen. Der Bund und das Land Thüringen werden je die Hälfte geben. Am Freitag unterzeichneten Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) in Berlin das Finanzierungsabkommen.