Tarifvertrag Nahverkehr angenommen

Potsdam (dpa) Der Tarifvertrag für die Beschäftigen des öffentlichen Nahverkehrs in Brandenburg ist fristgerecht von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi angenommen worden. Das teilte Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik am Freitag mit. Fünf Warnstreiks der Bus- und Straßenbahnfahrer hatten zu Jahresanfang den Berufsverkehr in verschiedenen Regionen des Landes lahmgelegt. Ende Februar war der Konflikt beigelegt worden. Man sei an die Grenze des Leistbaren gegangen, hatten die Arbeitgeber das Verhandlungsergebnis kommentiert.