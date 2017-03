artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Menschen in Ostdeutschland sind so zufrieden mit ihrem Leben wie nie zuvor seit der Wende. Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die am Freitag vorgestellt wurde, relativiert damit das alte Klischee vom "Jammer-Ossi". Im Schnitt liegen die Befragten aus den neuen Ländern auf der Glücks-Skala von 0 bis 10 bei einem Wert von ungefähr 7,35.