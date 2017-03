Lehrerverbände beklagen Personalsituation an Schulen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die drei Lehrerverbände des Deutschen Beamtenbundes haben die Personalentwicklung an den Schulen in Brandenburg beklagt. Jeder sechste neue Kollege im laufenden Schuljahr habe keine oder eine unvollständige pädagogische Ausbildung, kritisierten sie am Freitag in einer Mitteilung. Von den 1400 neu eingestellten Lehrern seien 225 Seiteneinsteiger. Im kommenden Schuljahr werde mit einer ähnlich hohen Quote gerechnet. Beste Bewerber könnten nur mit attraktiven Arbeitsbedingungen ins Land gelockt werden, betonte Kathrin Wiencek, stellvertretende Landesvorsitzende des dbb. Diese müssten geschaffen werden. Im Land unterrichten insgesamt 19 300 Lehrer.