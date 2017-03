artikel-ansicht/dg/0/

Sanaa (dpa) Beim Beschuss eines Flüchtlingsbootes vor der jemenitischen Küste sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) mindestens 31 Somalier getötet worden. Etwa 80 Überlebende seien in Krankenhäuser im Jemen gebracht worden, sagte IOM-Sprecher Joel Millman am Freitag in Genf.