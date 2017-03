Spielerei macht süchtig

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) In der Fair-Passage der Bahnhofstraße 61 sorgt derzeit "Digital Art" von Wolfgang Levin für Furore. Voraus schauend wurde deshalb seine neue Ausstellung gleich zweimal eröffnet: am Dienstagvormittag in Anwesenheit von Bürgermeister Heiko Müller (SPD), im Beisein weiterer zahlreicher Kunstfreunde am Samstagnachmittag.

Unter "Digital Art" versteht der an Havel und Spree bekannte Künstler am Computer generierte Werke: "Irgendwann kommt der Augenblick, wo man sagt 'da(s) ist ja was!'" Dabei ist der Spielraum von Fotos, die noch gut zuerkennen sind, bis dahin, wo aus dem Ursprungsbild etwas völlig Anderes geworden ist, nicht nur aus der Sicht des Künstlers riesengroß. Mal klickt er zum Beispiel "Meer", mal "Roy Lichtenstein", erzählt Wolfgang Levin. "Spielerei am PC macht süchtig", bekennt er, deshalb oder gleichwohl dem Aquarellieren weiter voll zugewandt. Befruchtet doch nach seiner Erfahrung das eine das andere im Wechselspiel. So ist denn die jetzige Ausstellung bereits die dritte dieser Art: "Mit Computer geht es schneller." Vor allem die beiden Mohnkapseln vor tiefdunklem, kaum wahrnehmbar aufgehelltem Hintergrund laden ein, immer wieder hinzuschauen, ein Glanzpunkt der aktuellen Ausstellung. Sie ist erfreulicherweise noch eine ganze Weile vormittags und nach Vereinbarung mit der Superintendentur (Telefon 03322/12 73 41) geöffnet.