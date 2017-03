Aserbaidschan mit zwei Deutschland-Profis gegen DFB-Elf

artikel-ansicht/dg/0/

Fußball-Nationalcoach Robert Prosinecki nominierte am Freitag insgesamt 26 Akteure für das Spiel am 26. März (18.00 Uhr) in Baku. Der 17 Jahre alte Dadashov spielte in Junioren-Nationalmannschaften für Deutschland, darunter bei der U-17-EM in seinem zweiten Heimatland Aserbaidschan, für dessen A-Team er nun antritt. Nazarov debütierte 2014 noch unter Berti Vogts für Aserbaidschan und hat bislang 18 Länderspiele bestritten.

In der Gruppe C ist die Auswahl Aserbaidschans bislang die positive Überraschung. Mit sieben Zählern liegt das Team punktgleich mit dem Zweiten Nordirland auf Platz drei, fünf Zähler hinter dem DFB-Team. Norwegen wurde mit 1:0 besiegt, gegen EM-Teilnehmer Tschechien gab es ein 0:0.

Gegen Weltmeister Deutschland verlor Aserbaidschan bislang alle vier Spiele. Letztmals spielte man in der Qualifikation für die EM 2012 gegeneinander. Dem 6:1 im Hinspiel im September 2010 folgte das 3:1 der DFB-Auswahl im Juni 2011 in Baku.