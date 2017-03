Die Plauer BrÃ¼cke wird gerettet

artikel-ansicht/dg/0/

Plaue (MZV) (tms) Brandenburg an der Havel erhält Mittel für die Sanierung der Plauer Brücke. 1,8 Mio. Euro hat das Land bewilligt. "Über diese schöne Nachricht aus dem Innenministerium können wir uns alle, insbesondere natürlich die Plauerinnen und Plauer freuen. Seit über zehn Jahren haben wir als Stadt auch zusammen mit den Landesdenkmalschützern versucht, eine Förderkulisse für unsere Plauer Brücke zu finden und in der SVV am 28.8.2013 beschlossen, die Sanierung über Mittel aus dem Sonderfonds nach § 16 FAG zu beantragen", freut sich Oberbürgermeisterin Dr. Dietlind Tiemann.

Die Bewilligung zeige, so CDU-Fraktions-Chef Jean Schaffer, "dass wir mit dem Beschluss richtig lagen." Durchgekommen war der Antrag hauptsächlich mit den Stimmen aus den eigenen Reihen sowie von den Linken und den Gartenfreunden.

Zwischenzeitlich hatten sich allerdings auch viele Interessengruppen um die Rettung der 1904 gebauten Brücke bemüht, darunter die Brückenfreunde Plaue/Kirchmöser sowie der Unabhängige Bürgerverein Plaue (UBV) und die Bürgerinitiative Alte Plauer Brücke. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben Ortsvorsteherin Dr. Lieselotte Martius, Torsten Braun (UBV) und BI-Sprecher Hartmut Logemann: "Ein Traum wird wahr... Damit sind alle kruden Abrissgedanken vom Tisch... Das Engagement und der Kampf der Plauer und der vielen Mitstreiter vor allem aus Kirchmöser und aus Brandenburg hat sich offensichtlich gelohnt." Der BI-Sprecher erinnert an die vielen Initiativen - die Brückenpicknicks und -sperrungen, die Postkartenaktion, Unterschriftensammlungen, der "Plauer Brückenrost" (ein Kräuterschnaps), das Brückenbuch oder auch die Aufkleberaktion und das Transparent an der Brücke. Lieselotte Martius ergänzt: "Schon 1993 begann der Kampf um dieses Bauwerk. 300 Plauer kamen damals zu einer Demonstration und sperrten die Bundesstraße." Dass man Anfang 2017 alle Initiativen und Aktionen in einer überparteilichen Bürgerinitiative bündelte, habe sicher zum heutigen Erfolg beigetragen. Torsten Braun: "Wir danken auch den Verantwortlichen in der Stadt- und Landesverwaltung sowie unseren gewählten Vertretern in Stadt und Land, die geholfen haben, diese Entscheidung herbeizuführen."

Die Plauer Brücke ist nicht nur ein Wahrzeichen für Plaue, sondern sie steht im Ensemble mit den angrenzenden Denkmalen - Schloss und Schlosspark sowie Wiesecke-Villa - im Verlauf des gut frequentierten Havelradweges auch in der überregionalen öffentlichen Wahrnehmung und soll der Öffentlichkeit weiter zugänglich sein.

Tiemann versichert: "Wir werden jetzt die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistung einleiten, die Planung durchführen und wollen mit der Ausführung der Bauleistungen und der Sanierung in 2018 starten."