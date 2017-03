Gut beraten bei pro familia

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Wer den Weg in die pro familia-Beratungsstelle in der Steinstraße 8 findet, hat in der Regel ein Problem oder braucht in einer Lebenslage Unterstützung, die über Ratschläge der Familie oder Freunden hinausgeht. Professionelle und verlässliche Hilfe bieten immer dann Rotraud Thon, bereits seit 1993 und damit seit Bestehen der Beratungsstelle in der Havelstadt die so genannte Erstkontakterin und damit die freundliche Stimme am Telefon oder am Empfang, Erziehungswissenschaftlerin Manuela Burchhardt und neu seit 1. März dieses Jahres auch Sozialpädagogin und und Beratungsstellenleiterin Stephanie Krause. Die Themen, mit denen sich in der Regel hilfesuchende Frauen aller Altersklassen und aus dem ganzen Land Brandenburg an das pro familia-Team wenden, reichen dabei von allen Themenbereichen der Schwangerschafts- über die - wohlgemerkt ergebnisoffene - Schwangerschaftskonfliktberatung und Fragen zu Sexualität und Verhütung bis hin zu Anfragen zu den Themen Trennung und Scheidung. Daneben kommt es auch immer wieder vor, dass Sorgen und Nöte thematisiert werden, die auf den ersten Blick gar kein Fall für die Beratungsstelle zu sein scheinen. "Egal wer gerade anruft, uns ist es wichtig, niemanden hängen zu lassen, ihn ernst zu nehmen und zu helfen", fasst Stephanie Krause das Credo der drei engagierten Frauen zusammen. Ein Erstgespräch in ruhiger und verständnisvoller Atmosphäre, in dem das jeweilige Problem angesprochen und mit der Suche nach einer geeigneten Lösung begonnen wird, gibt es deshalb bei pro familia immer. "Dieses ist in der Regel auch kostenfrei und auf Wunsch auch anonym. Erst wenn eine längere Beratungsfolge, zum Beispiel bei Sexual- oder Paarberatungen nötig ist, erhebt pro familia eine Gebühr, die einkommensabhängig ist", so Stephanie Krause, die vorher mehrere Jahre als Beraterin bei donum vitae tätig war und Erika Wilhelm abgelöst hat, die als Geschäftsführerin in den Landesverband nach Potsdam gewechselt hat.