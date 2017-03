Ein kabarettistisches Feuerwerk

artikel-ansicht/dg/0/

In der vollbesetzten Aula der Robinson-Grundschule hielt Bibliotheksleiterin Anja Rodes eine kurze Rückschau auf die Gründungszeit der Bibliothek, deren wechselvolle Geschichte und großem Stolz auf den aktuellen Bestand. Danach übernahm der Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Wilhelm Garn das Wort und brachte seine Freude über das Jubiläum zum Ausdruck. Er wies auch auf die Leistungen der Gemeinde zum Erhalt der Bibliothek hin. Daran schloss sich das Programm der Kabarettisten mit einem Feuerwerk aus lustigen und nachdenklichen Vorträgen an, immer wieder mit großem Applaus bedacht. Der Förderverein sorgte sich um das leibliche Wohl der Gäste. Alles in allem war es ein gelungener Jubiläumsabend mit vielen Gästen.