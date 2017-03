artikel-ansicht/dg/0/

Vorgesehen ist laut einer Mitteilung des Kreises, auf der Linie 136 montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit zwischen 6 und 9 Uhr sowie 13 bis 20 Uhr die Taktung von 30 Minuten auf 20 Minuten zu verdichten. Die Umsetzung erfolgt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2017.

Weitere Anpassungen folgen ab 4. September mit Beginn des neuen Schuljahres. Und zwar auf Linie 107, die künftig an der Haltestelle Schildow/Kirche endet. Der Bus fährt von dort aus zurück nach Pankow. Dieser Linienabschnitt wird künftig ausschließlich von der BVG bedient. An der Haltestelle Schildow/Kirche wird eine Umsteigemöglichkeit zur Linie 806 eingerichtet, die die bisherige Führung der Linie 107 von Schildow über Glienicke bis zum S-Bahnhof Hermsdorf übernehmen wird.

Die Linie 806 wird montags bis freitags von Zühlsdorf über Mühlenbeck, Schildow und Glienicke zum S-Bahnhof Hermsdorf im 60-Minuten-Takt bedient. Ab Mühlenbeck (Schule) wird ein 20-Minuten-Takt von 5 bis 20 Uhr eingerichtet. In diesen Zeiten wird sowohl eine Anbindung an die S-Bahn S 1 in Hermsdorf als auch an die S 8 in Mühlenbeck-Mönchmühle im 20-Minuten-Takt realisiert. Von 20 Uhr bis Mitternacht fährt die Linie 806 im 60-Minuten-Takt.

Samstag und Sonntag sowie an den gesetzlichen Feiertagen verkehrt die Linie 806 zwischen Zühlsdorf und S-Bahnhof Hermsdorf im Zwei-Stunden-Takt. Ab Mühlenbeck (Schule) wird ein 60-Minuten-Takt 5 Uhr bis Mitternacht eingerichtet.

Die Linie 810 wird mit der 806 harmonisiert, sodass sich auf diesem Abschnitt ein zeitweiser 10-Minuten-Takt ergibt.