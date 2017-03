Sixt stoppt Werbeaktion für Tegel-Volksbegehren

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Autovermietung Sixt will nicht mehr mit 10-Euro-Gutscheinen für das Volksbegehren "Berlin braucht Tegel" werben. "Es wird kein neues Mailing geben. Kunden, die jetzt noch ihre Stimme abgeben, erhalten keine Gutscheine mehr", teilte der Konzern am Freitag auf Anfrage mit. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" über den Stopp der Aktion berichtet. Am Donnerstag hatte die Landeswahlleitung Anzeige gegen das Unternehmen wegen des Verdachts der Wählerbestechung erstattet. "Sixt ist unverändert überzeugt, rechtens gehandelt zu haben", hieß es vom Unternehmen zu dem Vorwurf.