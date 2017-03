"Für ein friedliches und buntes Nauen"

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Das traditionelle Toleranzfest in Nauen soll wieder am 20. April als Familienfest und politische Kundgebung stattfinden. Etwa 30 Vereine, Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Einrichtungen und Schulen werden sich wieder beteiligen. Das Motto lautet in diesem Jahr: "Für ein friedliches und buntes " Schirmherr ist Bürgermeister Detlef Fleischmann.

Anliegen ist es, für eine lebendige, fröhliche und tolerante Stadt Nauen, für Demokratie und Vielfalt und für ein friedliches und freies Miteinander aller in Nauen lebenden Menschen zu demonstrieren.

Dabei geht es auch um eine angemessene Erinnerung an die Bombennacht am 20. April 1945 in Nauen und gegen die sogenannte Mahnwache der NPD-nahen und sogenannten Freien Kräfte an diesem Tag in

"Mit Lebensfreude und kultureller Vielfalt stellen wir uns gegen Gewalt, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Nauen ist eine Stadt mit Herz. Wir wenden uns gegen Hass und Gewalt und begrüßen auch Menschen, die zu uns geflüchtet sind", sagt Organisator Dr. Volker Mueller vom Humanistischen Freidenkerbund Havelland. Darüberhinaus wird es vielfältige Angebote für Kinder und Familien geben. Darunter sind verschiedene kulturelle Aktivitäten und ein interkulturelles Suppenfest. Laut Mueller gibt es viele Möglichkeiten, sich miteinander zu unterhalten und gemeinsam zu feiern. Abends ertönt Musik für alle.