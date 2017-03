artikel-ansicht/dg/0/

Lübben/Cottbus (dpa) Der Tote aus einem Altarm der Spree bei Lübben (Spreewald) ist identifiziert. Es handelt sich um einen 77 Jahre alten Einwohner der Stadt, wie die Polizei in Cottbus unter Hinweis auf kriminalpolizeiliche Ermittlungen am Freitag mitteilte. Der Mann sei seit Januar als vermisst gemeldet. Todeszeitpunkt und Todesursache sollen noch bestimmt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen werde eine Straftat ausgeschlossen, hieß es. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Mittwoch entdeckt. Sie wurde von der Feuerwehr geborgen.