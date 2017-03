Am Wochenende viel Regen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das sonnige Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg ist vorerst vorbei. Für das Wochenende wurde flächendeckend Dauerregen erwartet. "Dazu kommt am Samstag starker, teils böiger Wind", sagte eine Meteorologin vom Deutschen Wetterdienst in Stahnsdorf bei Potsdam am Freitag. In der Nacht zum Sonntag soll es zwar aufklaren, doch morgens ziehen neue Regenwolken auf. Dabei steigen die Temperaturen nur selten knapp über zehn Grad. Zu Beginn der kommenden Woche wird es kaum besser: "Auch für Montag und Dienstag rechnen wir mit wechselhaftem Wetter, werden es immer wieder mit Regenschauern zu tun haben", sagte die Meteorologin.