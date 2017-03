Unbeeindruckt

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es fällt im Augenblick schwer zu entscheiden, was an den wüsten türkischen Attacken bloßes Getöse ist und was wirklich Überzeugung. Es gibt die Lesart, dass Erdogan und seine Leute nur deshalb so maßlos provozieren, weil der Präsident sich seines Erfolgs beim Verfassungsreferendum nicht sicher sein kann und ihm deshalb jedes Mittel Recht ist, was Stimmen bringt. Da ist was dran. Wer derart rhetorisch aufrüstet, hat es allerdings schwer, anschließend wieder zur Normalität zurückzukehren. Wie will sich Erdogan mit dem "weiblichen Hitler" namens Angela Merkel je wieder an einen Tisch setzen?