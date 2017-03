Neue Ruhezone für Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Das Frauenhaus Neuruppin konnte dank einer Spende der Sparkasse das Gemeinschafts-Kinderzimmer renovieren. Vor allem der Ruhe-Boden auf halber Höhe des Raumes ist umgestaltet worden. Es gibt keine scharfen Kanten mehr, die wehtun könnten. Die Treppe ist nicht mehr so steil. Und vor allem ragt die Holzkonstruktion durch den Umbau nicht mehr so weit in den Raum hinein wie zuvor.