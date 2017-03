Bald Ketziner Lauftreff

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Zwei Laufereignisse stehen bisher im Ketziner Veranstaltungskalender dieses Jahres. Der nun schon etablierte (5.) Zachower Crosslauf am 14. Mai und erstmals der Ketziner Fisherman Volkstriathlon am 16. Juli im und am Strandbad.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560094/

Wie Burkhard Severon, Mitorganisator des Volkstriathlons, informierte, wurde der Wunsch geäußert, dafür einen Lauftreff zu schaffen, bei dem gemeinsam und mit Spaß am Laufen trainiert werden kann.

"Hierbei wenden wir uns nicht nur an die angehenden ,Fisherwomen' und ,Fishermen', sondern an alle Lauf- und natürlich auch an alle Walkinteressierten von Ketzin und dem Umland und laden sie dazu ein", informierte Burkhard Severon.

Der erste der vorerst im wöchentlichen Rhythmus geplanten Lauftreffs startet am Sonntag, 19. März, um 10 Uhr am Eingang des Ketziner Strandbades. Absolviert werden soll die Fünf-Kilometer-Laufstrecke des Fishermen. Über die künftige Gestaltung des Lauftreffs kann an diesem Tage beraten werden.