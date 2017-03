Gibt's 2030 noch Bibliotheken?

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Es soll ja Leute geben, die lesen tatsächlich noch Bücher - so richtig aus Papier, mit Eselsohren und Druckerschwärze. Wer sich dazu zählt, der sollte in den nächsten Wochen unbedingt bei der am Freitag eröffneten Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum im Neuruppiner Oberstufenzentrum (OSZ) vorbeischauen. Die Kibum gilt als die größte nichtkommerzielle Jugendbuchmesse Deutschlands. 2000 druckfrische Bände voll mit spannendem Lesestoff können bis 7. April angelesen werden. Geöffnet ist jeden Wochentag von 10 bis 18 Uhr im Haus D des OSZ. Der Eintritt ist frei.

Wer lesen kann, bleibt klar im Vorteil: Zur Eröffnung der Kinder- und Jugendbuchmesse waren am Freitag zahlreiche Interessierte gekommen, darunter Pädagogen und Lesepaten. Unterstützung kommt etwa vom Förderverein der Bibliotheken im Landkreis. © MZV

Die Kibum geht in diesem Jahr der Frage nach, wie die Zukunft von Bibliotheken aussieht. "Die Gesellschaft ist schon heute völlig crossmedial auf allen Geräten wie Smartphone, Tablet und Co.", erklärte Frank Sommer, der eine kurze Rede zur Eröffnung hielt. Sommer ist Experte für Buchpromotion und Bildungsprojekte aus Berlin. "Dass viele Menschen elektronisch ihre Texte verschlingen, ist längst Gegenwart. Aber früher wie auch in der Zukunft gilt: Gelesen wird trotzdem." Sorge bereiten ihm rund 30 Prozent der jungen Bevölkerung. Denn diese würden gar nicht mehr oder kaum noch lesen.

Zum Auftakt präsentierte die Klasse 8 c der Prinz-von-Homburg-Schule aus Neustadt eine kleine Zeitreise. In der Vergangenheit wurde noch "Effi Briest" durchgeblättert. Heute wird das Tablet benutzt. Science-Fiction-mäßiger sieht dann die Zukunft aus: Dafür dachten sich die Schüler aus, dass vielleicht direkt über eine neuartige Kontaktlinse vor dem Auge gelesen werden kann.

Die Kibum-Macher wollen es aber genau wissen: "Die Messegäste dürfen ihre Meinung über die Zukunft von Büchereien kundtun", sagt die Leiterin des Medienzentrums am OSZ, Karin Kloke. Mit grünen Plüschfröschen können sie einen selbst gebastelten Wahl-Automaten füttern. Werden Bibliotheken im Jahr 2030 nur noch digital existieren? Sind sie zu Treffpunkten für Super-Leser oder gar zu "multifunktionalen Informations-, Veranstaltungs- und Kreativräumen geworden? Oder verschwinden sie ganz von der Bildfläche.

Die Angebote der Kibum in Neuruppin finden sich allerdings nicht so leicht im Internet. Sie ist zwar bei Facebook als Veranstaltung angelegt, niemand hat dort aber leider bisher sein Kommen angekündigt. Nur die Web-Auftritte der beteiligten Städte im Kreis werben dafür. Am Besten ist das komplette Programm mit zahlreichen Autorenlesungen für die verschiedenen Altersgruppen auf bibliothek.kyritz.de.