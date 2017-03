Countdown zum Kunstpreis läuft ab

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Interesse am Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung und der Stiftung Schloss Neuhardenberg ist groß: Zahlreiche Bewerbungen sind bereits eingegangen. Die Frist läuft noch bis zu diesem Montag. Künstlerinnen und Künstler, die an der Ausschreibung teilnehmen möchte, müssen sich digital bewerben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560097/

In unserer Serie zum Kunstpreis stellen wir heute den gebürtigen Wriezener Axel Anklam vor. Mit seinen außergewöhnlichen Skulpturen hat der 45-jährige Künstler den Berliner Kunstpreis 2017 gewonnen, der am Sonnabend in der Akademie der Künste überreicht wird. Anklam arbeitet in Bad Freienwalde und Berlin.(Seite 11)