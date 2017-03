Respekt? Fehlanzeige!

artikel-ansicht/dg/0/

Dieser Trend erfordert natürlich auch vonseiten der Landesregierung ein Umdenken. Zwar hat sich in puncto Sicherheit der Gerichte in den vergangenen Jahren schon Vieles zum Positiven entwickelt. Man denke nur an die Vielzahl von Sicherheitsschleusen, mit denen inzwischen Amts- und Landgerichte ausgestattet sind. Den Einsatz von Reizgas zu erlauben, könnte ein weiterer Zugewinn sein. Allerdings gibt es auch Bedenken vor möglichen Selbstverletzungen. Es käme dennoch auf einen Versuch an.

Mindestens genauso wichtig wie die Ausstattung der Justizwachtmeister mit Einsatzmitteln ist aber auch die Personalfrage. Denn nur mit ausreichend Personal können ständige Einlasskontrollen stattfinden und dabei gefährliche Gegenstände aus dem Verkehr gezogen werden. Harriet Stürmer