Land will Stallpflicht überdenken

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Am Dienstag kommender Woche will Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke) über eine mögliche Lockerung der Stallpflicht für Geflügelhalter entscheiden. Derzeit sei man dabei, gemeinsam mit den Landkreisen eine neue Risikoeinschätzung zur Vogelgrippe vorzunehmen, betonte das Ministerium am Freitag. "Uns ist natürlich bewusst, dass die Stallpflicht für die Geflügelhalter und ihre Tiere sehr belastend ist. Doch wir haben den gesetzlichen Auftrag, die Seuche unter Kontrolle zu halten", sagte Ludwig.