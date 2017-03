Neue Veranstaltungsreihe für Literaturfreunde

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow (MOZ) Die Thalia-Buchhandlung im Havelpark Dallgow startet unter dem Namen "Treffpunkt Thalia" eine Veranstaltungsreihe mit Autorenlesungen. Die Lesungen sollen über das Havelland verteilt, an verschiedenen Orten durchgeführt werden. Wie die Leiterin der Buchhandlungsfiliale, Katrin Köber, mitteilte, konnte der Autor Uve Kirsch für die ersten beiden Lesungen gewonnen werden. Kirsch hat mit dem Roman "Gutland" im Juli vergangenen Jahres ein viel beachtetes und diskutiertes Buch vorgelegt. Seit Ende Februar ist nun auch die Fortsetzung "Wutland" im Handel. In beiden Romanen geht es um das dörfliche Leben und seine Veränderungen durch den Zuzug von Migranten. Humorvoll, lebendig und unterhaltsam schildert Kirsch die Ereignisse in dem kleinen, nahe an einer Großstadt gelegenen Ort Bahlenbrede. Obwohl Ort, Handlung und Personen frei erfunden sind, reflektiert der Roman das Geschehen in der Heimat des Dallgower Autors und verknüpft sie mit landesweiten Ereignissen. Beide Bücher liegen derzeit in der Thalia-Buchhandlung im Havelpark im Bestseller-Regal aus. Am 23. März wird Kirsch die erste Lesung im Rahmen der "Treffpunkt Thalia" Veranstaltungsreihe im "Alten Weinladen" in Rohrbeck, Dorfstraße 8, vornehmen. Die zweite Lesung gibt es dann am 6. April in der Theaterscheune des Kreativ e.V. Schönwalde (Dorf), in der Dorfstraße 7. Beide Lesungen beginnen um 19:30 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro und ist vor Ort, an der Abendkasse zu bezahlen.