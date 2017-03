Kopf oben haben, mit Spaß spielen

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Am Sonnabend um 16 Uhr müssen die Altlandsberger Drittliga-Frauen in der Werner-Seelenbinder-Halle des Berliner Velodroms beim TSC ran. Für die Handballerinnen nach anstrengenden Wochen gleich die nächste schwere Aufgabe.

Unvergessen: Altlandsbergs Polin Lucyna Trzczak bei ihrem Neun-Tore-Sturmlauf in der vergangenen Saison beim TSC © Jürgen Sellert

19:31 in Blomberg-Lippe, dann 17:36 gegen die Füchse. Kann man solche herben Niederlagen locker und schnell mal wegstecken? Und es stellt sich die entscheidende Frage: Sind die Köpfe frei für das nächste Derby?

Es gab zuletzt vom Altlandsberger Publikum nach der Partie gegen die verkappte Bundesliga-Mannschaft Füchse durchaus freundlichen Beifall. Er galt der kämpferischen Leistung der MTV-Frauen. Aber es gab beim traditionellen Zusammensein im Tagungscafé der "Erle" nach dem Spiel auch einzelne deftige Unmutsäußerungen. Und das, obwohl die Grün-Weißen bis vor den beiden genannten Spielen eine astreine Saison abgeliefert hatten. Auch von den Ergebnissen her. Das änderte sich erst, als sich Verletzungen und Krankheitsfälle häuften.

Dabei sollte eigentlich jeder wissen und deshalb maßvoll urteilen: Wenn einem funktionierenden Konstrukt einige Pfeiler wegbrechen, dann geht Stabilität flöten. Und es kracht im schlimmsten Fall zusammen, wenn man die verbliebenen Pfeiler - ob bewusst oder unbewusst - auch noch beschädigt.

Was hier etwas abstrakt klingt, verdeutlicht Andy Nötzel. Der Trainer der MTV-Frauen: "Auch wenn es manche Leute im Umfeld nicht gerne hören: Wir sind mit dem jetzigen Kader sicherlich nicht so stark und breit aufgestellt, wie es der dritte Tabellenplatz erscheinen lässt. Spätestens mit der Verletzung von Martyna Rupp und dem noch eher halb möglichen Einsatz von Katarina Pavlovic bewegt sich unsere Leistungsfähigkeit realistisch gesehen eher im Mittelfeld dieser Liga."

Der Coach analysiert weiter: "Außer Sophie Lütke und Mandy Gramattke stehen alle anderen Mädels noch am Anfang ihrer Entwicklung. Aber ich bin mir sicher: Alle werden sich toll machen. So wie Lucyna Trzczak und Anne-Christine Miniers, die in dieser Saison schon einen großen Schritt dieser Entwicklung vollzogen haben."

Auch wenn es wehtut, noch einmal kurz zurück zum Spiel gegen die Füchse. Andy Nötzel: "Natürlich war auch ich von der hohen Niederlage enttäuscht. Jedoch muss man sagen, dass einer mehr als bundesligareifen Mannschaft im Angriff gegen uns alles gelungen ist. Wir haben in der Abwehr keinen Stich gesehen, weil wirklich jeder Pass saß und weil die Füchse im richtigen Spiel die passende Spannung fanden ..."

Und nun bekommt Andy Nötzel die Kurve, die Mut macht: "... weil man erst beim Videostudium am Montag voll bewusst registrieren konnte, dass bei uns im Angriff - speziell in der ersten Halbzeit - gar nicht so viel schlecht war. Wir hatten teils gute Torchancen herausgearbeitet, aber wir haben sie nicht gut genug genutzt."

Welche Schlüsse lassen sich daraus fürs TSC-Spiel ziehen? Andy Nötzel: "Nicht mit dem Vergangenen hadern. Weiter mutig spielen. Den Kopf oben haben. Spaß daran finden, mit Vollgas zu fighten. Und dann wird es ein Spiel auf Augenhöhe sein."

Andy Nötzel hat viel Respekt vor dem Sonnabend-Gegner, der aktuell den 8. Tabellenrang belegt: "Ich sehe den TSC derzeit in der Breite besser aufgestellt. Sie haben trotz der 28:31-Niederlage am vorigen Wochenende in Markranstädt einen guten spielerischen Lauf. Aber wir werden trotz der beschriebenen Situation alles aus uns herausholen."

Klar, der Berliner TSC kann eine gestandene Mannschaft aufbieten. Dafür garantieren Frauen, wie die bundesligaerfahrene Anja Ziemer (Mädchenname Scheidemann) oder Ann-Catrin Höbbel. Bei der Rückraum-Linkshänderin ist allergrößte Vorsicht geboten. In Markranstädt knackte sie ihre 100-Tore-Marke in dieser Saison. Zehnmal traf sie beim Spiel in Sachsen.

Aber: Am Sonnabend werden alle Karten neu gemischt. Beim MTV (gegen den TSC 28:21-Hinspielsieger) sind schließlich auch noch ein paar Asse im Spiel. Neben den üblichen Verdächtigen sei hier nur mal Top-Torhüterin Jennifer Höft genannt, eine ehemalige TSC- erin. Oder Lucyna Trzczak. Die polnische Flügelflitzerin, die nach ihren Knöchelproblemen hoffentlich wieder völlig fit aufdrehen kann, trifft gegen die Berlinerinnen besonders gern. Achtmal lochte Luschka beim Hinspiel ein und sogar neunmal in der vergangenen Saison in der Werner-Seelenbinder-Halle.

Damals gewann der MTV 26:21 - und eine riesige Altlandsberger Anhänger-Kulisse hatte enorm geholfen...