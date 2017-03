FHC will über gute Abwehr zum Erfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Woche vor dem Doppel-Heimspiel geht es für den Handball-Drittligisten FHC am Sonnabend zur HG Zirndorf nach Mittelfranken. Dort treffen die Frankfurterinnen (10.) auf den unteren Tabellennachbarn, gegen den die sie im Hinspiel 23:20 gewonnen hatten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560106/

Die Zirndorfer hatten zuletzt im Kellerduell nicht nur Haspo Bayreuth besiegt, sondern trotz Niederlage gegen den Siebten, Leipziger HC II (25:29), in der zweiten Spielhälfte das Geschehen lange Zeit bestimmt und 18-mal getroffen. Den Videomitschnitt haben die Frankfurter ausgewertet: "Leipzig hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr konzentriert gespielt. Das haben die Zirndorferinnen ausgenutzt. Sie sind aktuell gut dabei", schlussfolgert FHC-Trainer Dietmar Schmidt.

Für seine Mannschaft heißt es deshalb in der Sonnabend-Begegnung: "Wir müssen einen sehr guten Abwehrriegel aufbauen, um den Zirndorfer Rückraum zu knacken und die Gegnerinnen zu Fehlwürfen zu verleiten", so Schmidt. Das sei die Hauptaufgabe für den avisierten wichtigen Erfolg.

Die Mannschaft ist vollzählig, sollte auch Torhüterin Yania Silva Alfonso ihre Erkältung überwunden haben. Dann stehen genügend Spielerinnen zur Verfügung, um variabel agieren und reagieren zu können. Mit einem Sieg kämen die Frankfurterinnen (6 Punkte) auf Tuchfühlung zu Handball Bad Salzuflen (9./10), die gegen den Spitzenreiter Füchse Berlin antreten.

Derweil sorgt die Vertragsverlängerung durch Rückraumspielerin Michéle Dürrwald, Kreisspielerin Kathleen Müller sowie Linksaußen Annekathrin Zacharias für gute Stimmung im Verein. Knapp drei Monate vor Ende ihrer bis zum 30. Juni datierten Verträge haben sich der Frankfurter Handballclub und die Spielerinnen auf eine vorzeitige Verlängerung ihrer Kontrakte bis zum 30. Juni 2019 geeinigt. Auch Dietmar Schmidt ist froh: "Das hat eine positive Wirkung auf die anderen Spielerinnen und ist wichtig für unsere Planung."

Die 20-jährige Michéle Dürrwald absolviert derzeit eine Ausbildung bei der Sparkasse Oder-Spree, Kathleen Müller studiert Sozialpädagogik in Cottbus, was ihr ermöglicht, Studium und Sport optimal zu kombinieren. Annekathrin Zacharias erwartet in einigen Wochen ihr erstes Kind und möchte zur nächsten Saison dem Team wieder zur Verfügung stehen.