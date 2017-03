Fast schon familiäre Atmosphäre

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die kleine Bergmeisterschaft ist fester Bestandteil im Lauf-Terminkalender der "Lokvögel" des ESV Angermünde - sie fand wieder in kleiner, fast schon familiärer Atmosphäre statt.

19 Ausdauersportler, darunter auch Gäste aus anderen Vereinen und Hund Georgia, machten sich auf den Weg, der je nach Altersklasse zwischen einem und acht Kilometer betrug. Die anspruchsvolle, hüglige Strecke führte vom Parkplatz am Wolletzsee über einen Feldweg parallel zur Straße. Eine Runde betrug zwei Kilometer mit Hin- und Rückweg. Die 8-km-Läufer mussten also achtmal die kraftraubenden Anstiege hinter sich bringen.

Über zwei Kilometer kam Lenny Wolf (Angermünder Wiesel/10:47 min) als Erster über die Ziellinie. Die jüngste Starterin, Paula Steffan (7 Jahre/Wiesel), lief als Dritte ein (12:41 min). Die vier Kilometer absolvierte der "Wiesel" Philipp Stolz am schnellsten (20:03 min). Über sechs Kilometer war Erik Lupa in 35:02 min einziger Starter. Die acht Kilometer schaffte Paul Koppermann von den Schwedter Hasen am fixesten (34:44 min).

Am 1. April beginnt nun mit dem 15. Jamikower Frühjahrslauf die neue Laufserie um den Uckermark-Cup, die dieses Mal aus nur elf Läufen besteht, denn der kleine Hasenlauf beim TSV Blau-Weiß Schwedt ist gestrichen worden. In Jamikow befindet sich der Startpunkt im Birkenweg und fu¨hrt für die Kinder der Altersklasse U 8 bis U 10 eine Runde durch das Dorf (800 m). Die U 12 absolviert 1,5 km, U 14 und U 16 werden 4 km, alle anderen 8 km laufen. Ab 10 Uhr starten zeitversetzt die Kleinen - erst die 1,5-km-, dann die 800-Meter-Läufer. Um 10.30 Uhr beginnen alle anderen Läufe.

Die drei Erstplatzierten in allen Altersklassen weiblich und männlich werden mit Medaillen geehrt. Fu¨r ausreichende Verpflegung gegen ein geringes Entgelt sorgt der Dorfgemeinschaftsverein Jamikow als Mitveranstalter. Tee, Wasser und Obst gibt es fu¨r alle Läufer kostenlos.

Anmeldungen bis 31. März, 20 Uhr, auf dem Meldeportal www. schoenower-sv.de oder per Mail an: hildebrand@schoenower-sv.de; Nachmeldungen am Wettkampftag sind nur bis 9.40 Uhr möglich, diese Zeit gilt auch fu¨r die Ausgabe der Startnummern.