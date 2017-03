Langer Handball-Tag beim SV

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ein langer Handball-Tag steht am Sonnabend in der Westendhalle an. Den Anfang machen die jüngsten Eberswalder Handballer mit ihrem Minispielfest. Die Brandenburgliga-Männer wollen mit einem Sieg gegen den Zweiten, HC Spreewald, Punkte gegen den Abstieg sammeln.

Ein schweres Heimspiel erwartet am Sonnabend, 16 Uhr, die 1. Mannschaft des SV Eberswalde, denn der aktuelle Tabellenzweite, der HC Spreewald, ist in der Westendhalle zu Gast. Das Hinspiel in Lübben verloren die Waldstädter ziemlich deutlich mit 32:25. Auch in der vorangegangenen Spielzeit konnte man nur einmal gegen den starken Gegner punkten.

Die Gäste haben bis dato nur vier Begegnungen verloren, darunter unter anderem gegen den überzeugenden Aufsteiger Lausitzer HC II (Dritter der Brandenburgliga). Aber auch gegen den derzeitigen Tabellenletzten, dem MTV Altlandsberg II, verlor man Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. Die Spreewälder spielen einen tempo-orientierten Handball und lässt man sie im Angriff gewähren, dann sind sie kaum zu stoppen. Aus einer kompakten Deckung heraus, angeführt von Steven Schnitzer, zwingen sie den Gegner konsequent zu Fehlern. Die sich hieraus ergebenden Chancen zum Angriffsspiel lassen sie sich dann ungern nehmen und kommen hierdurch zu einfachen Torerfolgen. Es ist daher unerlässlich, 60 Minuten hellwach zu sein und die sich ergebenden Chancen konsequent zu nutzen, um nicht tiefer in den Tabellenkeller der Brandenburgliga zu rutschen. Wie das funktionieren kann, haben die Mannschaften aus Altlandsberg (12.) und Ahrensdorf/Schenkenhorst (11.) gezeigt.

Bislang haben die Eberswalder gegen vermeintlich stärkere Gegener besser ausgesehen und gegen die von Papierform her schwächeren Konkurrenten Punkte gelassen. Ein gutes Omen also, dass der Zweite am Sonnabend kommt.

Ein weiterer interessanter Aspekt wird sein, wie die Schützlinge von Trainer Torsten Raeck die 20:28-Klatsche in der Vorwoche gegen den Tabellennachbarn OHC II wegstecken. Oft bemängelte der Coach nach solchen Spielen das mangelnde Selbstvertrauen seiner Mannschaft, das dann wiederum zu verkrampftem Spiel und zumeist auch zu Niederlagen führte.

Interessant ist aus Eberswalder Sicht auch der Ausgang der Partie PHC Wittenberge gegen den Oranienburger HC II. Da spielen die beiden mit dem SVE punktgleichen Kontrahenten um den Klassenerhalt gegeneinander. Ein wenig Abstand zu den Abstiegsplätzen dürfte dann auch wieder den Eberswaldern mehr Selbstvertrauen verleihen.

In der Landesliga Nord trifft die Eberswalder Reservemannschaft um 14 Uhr in der Westendhalle auf die Männer aus dem Oberkrämer, dem SV Eichstädt. Beide Mannschaften trennen gerade mal zwei Punkte, wobei die Gäste eine Begegnung mehr gespielt haben. Das Hinspiel ging ziemlich deutlich mit 33:25 zu Ungunsten der Eberswalder aus, demzufolge ist Wiedergutmachung angesagt.

Das Problem seinerzeit war das hohe Tempo der Eichstädter, gegen das man keinerlei Mittel fand, um deren schnelles Spiel zu unterbinden. Die Tempogegenstöße konnten nicht unterbunden werden, sodass die Gäste zu einfachen Torerfolgen kamen. Gerade ihr Linksaußenspieler, Martin Linkes, machte es der Abwehr sehr schwer und dessen Torwürfe waren häufig erfolgreich.

Trotz des verlorenen Spiels gegen den Oranienburger HC III Anfang März ist die zweite Männermannschaft voll im Soll. Der Kantersieg gegen das zweite Team des PHC Wittenberge, die eindeutigen Siege u. a. gegen Wittstock, Pritzwalk und Bernau, lassen auf ein gutes Spiel gegen die Eichstädter hoffen. Und Punkte müssen für die Reserve her, wollen sie als Zweiter den Anschluss an Spitzenreiter HC Angermünde halten.

Schon ab 10 Uhr treffen die jüngsten Handballer des 1. SV Eberswalde auf die Minimannschaften aus Lychen, Finowfurt, Templin und Liebenwalde. Beim Minispielfest steht der Spaß im Vordergrund, Ergebnisse sind hierbei zweitrangig. Aber auch die Kleinsten würden sich über Unterstützung und Anfeuerung sehr freuen.