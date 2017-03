Mobiler, digitaler, smarter

artikel-ansicht/dg/0/

Die kommunalen Stadtwerke wollen auch in Zukunft mitmischen - das ist das Signal, das Geschäftsführer Helmut Preuße unmissverständlich aussandte, als er zur Bilanzpressekonferenz des Schwedter Kommunalbetriebes große Ankündigungen machte. Die Stadtwerke wollen schon im Juni dieses Jahres das Schwedter Breitbandkabel auf 500 Megabit pro Sekunde hochrüsten. Das ist das Zehnfache der Geschwindigkeit, die der Bund gerade mit seiner Breitbandinitiative zur Beseitigung der weißen Flecken der Internetversorgung erreichen will. Und auch dort will Helmut Preuße nicht einfach nur mit 50 Megabit/Sekunde mitmischen, sondern an der Spitze.

Seine Pläne sind, im Umland das Glasfasernetz auszubauen und dabei möglichst mit dem Lichtwellenleiter bis ins Haus zu gehen, was seiner Meinung nach die Zukunft ist und der erste Schritt in die Gigabit-schnelle Gesellschaft sei.

Digitale Technologien für ein effizienteres, grüneres, soziales und besseres Leben zu nutzen, das bezeichnet man als Smart City. Schon jetzt betreiben die Stadtwerke neun Hotspots in Schwedt für freies WLAN. Zum Beispiel im Oder-Center, im Freizeitbad Aquarium oder im Rathaus. Überall dort kann der Bürger mittlerweile bequem kabellos surfen in der Geschwindigkeit, die er meist auch von zu Hause gewohnt ist. Einen neuen Hotspot startete Helmut Preuße gemeinsam mit der UVG am Donnerstag am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Schwedt. Weitere sind im Centrum Kaufhaus Schwedt und in der Vierradener Straße geplant.

"Wir wollen Hotspots, bis es keine weißen Flecken mehr in der Stadt gibt", sagt Helmut Preuße. Er will die Stadt-App "Alles Schwedt" weiter ausbauen, Funktionen wie Gutscheine und Störungsmeldungen integrieren sowie wichtige Unternehmen wie PCK und Stadtsparkasse als Partner gewinnen.

Sechs Millionen Euro wollen die Stadtwerke Schwedt 2017 in die Erweiterung ihrer Netze, in neue Zähler und Messtechnik investieren und auch Smartmeter, also digitale, auslesbare Stromzähler, starten. Beim geplanten Ausbau der Glasfaserleitungen gibt sich Helmut Preuße kämpferisch: "Der Landkreis hat es in der Hand, ob er den Ausbau der Internetversorgung mit zukunftsweisender Technologie ausschreibt oder zulässt, dass zum Beispiel die Telekom bestehende Infrastruktur der Stadtwerke, welche mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde, mit ihren Leitungen überbaut", so Preuße.

Diese Gefahr besteht bei der öffentlichen Ausschreibung tatsächlich. In der Branche rechnet man damit, dass sich die Telekom auch um die mit neun Millionen Euro Bundesförderung geplante Ausschreibung zur Versorgung sogenannter weißer Flecken bewirbt.

Zur Weiterführung der Digitalisierung in der Stadt zählt Helmut Preuße auch das Projekt zum Ersatz von Straßenlampen durch LED-Leuchten und den Ausbau von E-Zapfsäulen für Elektromobile. Die Stadtwerke bemühen sich weiter um den Ausbau von Solar- und Windstromanlagen.

2016 haben die Stadtwerke 51 Millionen Euro Umsatz erzielt, 1,5 Millionen mehr als 2015. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn um sechs Millionen Euro.