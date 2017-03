Berufswahl schon ab Klasse sieben

artikel-ansicht/dg/0/

Schüler sollen ihre Stärken und Schwächen selber erkennen, welcher der 350 Ausbildungsberufe für sie geeignet sind und was sie tun müssen, wenn sie in der Region bleiben wollen.

Jugendliche seien individueller geprägt, was sich auch in ihren Berufswahl spiegelt, sagte Rainer Stock von Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Einen Blick in den neuen Rahmenlehrplan zeige, dass Berufswahlkompetenz nicht nur von WAT-Lehrer, sondern in allen Fächern wahrgenommen werde.

Andrea Friedland von der Lise-Meitner-Oberschule Strausberg, dass die Bildungsstätte schon in Klasse 7 Berufswahl in den Unterricht ein und Achtklässler Berufserfahrung machen. Das große Berufspraktikum erfolgt in Klasse 9 und auch in Klasse 10 gebe es eine Praxiswoche.

40 bis 60 Schulklassen besuchten pro Jahr die PCK-Raffinerie, um sich das Werk und die Ausbildungsplätze anzuschauen, warb Werner Lehmann, Ausbildungsleiter beim PCK, für Kooperationen zwischen der Wirtschaft und Schulen. Gute Erfahrungen mache das PCK mit der Chemie -AG, wo Jugendliche nach der Schule mit Chemie experimentieren. "Was wir dringend brauchen, sind junge Leute, die ein Handwerk oder einen Pflegeberuf erlernen wollen", sagte er. Er forderte, den Schülern bessere Kenntnisse in Technik und Naturwissenschaften zu vermitteln.