Schwerer Boden erfordert Kampf

Viel Regen ist für das Wochenende vorhergesagt. Das bedeutet schweren Boden auf den Rasenplätzen und viel Kampf, will man den Spieltag erfolgreich gestalten. Das wollen die beiden Niederbarnimer Fußball-Brandenburgligisten am Sonnabend bei ihren Auswärtsaufgaben. Die TSG Einheit Bernau reist zu SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse und Union Klosterfelde tritt beim Ludwigsfelder SV an.

Einheit-Trainer Nico Thomaschewski ist auch noch am Tag vor dem Spiel in Neustadt/Dosse die Verärgerung über die 0:1-Niederlage der Vorwoche gegen Werder anzumerken. "Ich hoffe, wir präsentieren uns in Neustadt wieder als Team", antwortete er auf die Frage, was er im Liga-Spiel am Sonnabend erwarte. "Und natürlich wollen wir punkten, wir treten immer an, um zu gewinnen", fügte er hinzu.

Der vorhergesagte Regen für Sonnabend bereitet auch den Bernauer Coach Sorgen. "Ich erwarte einen tiefen Boden, dazu in Neustadt noch einen großen Platz. Da wird das Spiel ganz sicher über den Kampf gehen", warf er einen Blick voraus. Genau diese kämpferische Einstellung ließ seine Elf in beiden Halbzeiten im Spiel der Vorwoche gegen Werder in der Kabine.

Nicht spielen werden Hakan Cankaya und Max Gerhard, über den Einsatz weiterer Bernauer Akteure steht derzeit noch ein Fragezeichen. Zudem beklagt Thomaschewski noch einige angeschlagene Spieler. "Es ist natürlich schlecht, wenn sie im Training nicht voll mitmachen können. Da kann man den Stand der Spieler nicht genau einschätzen", sagte er am Freitag. Wer dann genau auflaufen kann, das weiß der Coach dann auch erst kurz vor dem Spiel.

Neustadt - die Mannschaft kämpft um den Klassenerhalt. Zwei Niederlagen und ein Unentschieden sind die magere Ausbeute der Rückrunde. Bis auf zwei Zähler sind sie so an die Abstiegszone herangerückt. Sie müssen punkten, wollen sie im Kampf um den Klassenerhalt weiter eine gute Position bewahren, denn nach dem Sieg gegen die TSG hat nun auch wieder Werder Oberwasser und macht Druck auf die in der Tabelle vor ihr liegenden Teams.

Dass bei Neustadt dabei viel über den Kampf kommt, musste in der Rückrunde auch schon Union Klosterfelde feststellen. In einer zerfahrenen Partie hielten die Klosterfelde kämpferisch dagegen und nutzten Unaufmerksamkeiten bei den Gastgebern gnadenlos aus. So könnte auch die TSG die Punkte holen, wenn die Einstellung denn stimmt.

Einen richtig schweren Brocken hat Klosterfelde am Sonnabend zu knacken. Aufsteiger Ludwigsfelder FC ist der Gastgeber, der derzeit den dritten Tabellenplatz belegt. Nach der Winterpause präsentierte sich der kommende Gastgeber in blendender Verfassung. Zum Auftakt der Rückrunde spielten sie Stahl Brandenburg beim 5:2-Sieg fast schwindelig und auch der Breesener SV Guben Nord musste ohne Punkte nach einer 1:2-Niederlage die Heimreise antreten. Auffällig bei Ludwigsfelde ist, dass sie keinen auffälligen Knipser haben. Wenn Paul van Humber nicht trifft, dann tut es Jeff Salpeter, treffen beide nicht, tut es ein anderer - Torgefahr kommt aus allen Mannschaftsteilen.

Sorgenfalten hat auch Union-Coach Jan Hübner bei der Aufstellung. Mit Alexander Kraatz, Mehmed Aydin und Thorben Schöffel werden drei wichtige Akteure fehlen. Ein Schock war es für den Trainer, als er von der schweren Verletzung vom 18-jährigen Richard Klemt im Spiel der Zweiten erfuhr, der nun wohl ein Jahr aussetzen muss. "Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute", sagte Hübner betroffen.

1. VfB Krieschow1745:2440

2. MSV Neuruppin1845:2734

3. Ludwigsfelder FC1736:2333

4. TuS Sachsenhausen1835:2231

5. RSV Waltersdorf1734:2330

6. Oranienburger FC Eintracht1736:2729

7. Union Klosterfelde1735:2628

8. Einheit Bernau1729:2225

9. BSV Guben Nord1727:2220

10. Stahl Brandenburg1827:3620

11. Preussen Eberswalde1824:3219

12. Schwarz-Rot Neustadt1831:4716

13. Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1722:4216

14. Werderaner FC Viktoria1817:3514

15. FC Eisenhüttenstadt1820:3914

16. SV Falkensee-Finkenkrug1617:3312