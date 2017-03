Fledermaus-Quartier im alten Wildkeller

artikel-ansicht/dg/0/

Ursprünglich diente der 1910 angelegte Erdkeller zur Lagerung von Wild. Zwei schmiedeeiserne Haken an der Decke erinnern noch heute daran, wie einst das erlegte Wild aufgehangen wurde. In dem Raum herrscht das ganze Jahr über eine moderate Temperatur - dafür sorgt neben der natürlichen Isolierung der Erde auch eine doppelte Holztür, die den Keller im Sommer kühl und im Winter frostfrei hält. Viele Jahre lang wurde das Gewölbe vergessen beziehungsweise als Schuttablage missbraucht.

Vor zwei Jahren zog die Verwaltung des Naturparks Schlaubetal in die ehemalige und unter Denkmalschutz stehende Preußische Försterei. "Es gab Pläne des alten Erdkellers. Doch erst einmal mussten wir in Eigeninitiative vier Kubikmeter Schutt und Müll herausholen, die immer wieder mit Sand überdeckt worden waren. Wir wussten nicht einmal, wie tief der Keller wirklich ist. Gleichzeitig haben wir uns überlegt, was wir hier drin machen können", berichtet Mathias Schulze, der im Naturpark für Artenschutz und Ökologisierung der Landnutzung zuständig ist.

Die Wahl fiel schließlich auf ein Quartier für Fledermäuse. "Sie gehören zu den bedrohtesten Säugetieren in Deutschland und ganz Europa. Einer der Gründe dafür ist hierzulande, dass seit der Wende viele alte Scheunen und Häuser mit moderner Wärmedämmung ausgebaut wurden. Daher finden die Tiere bei uns kaum noch Unterschlupf-Möglichkeiten", erklärt Ralf Hartwig, Sachbearbeiter für Naturtourismus und Umweltbildung im Naturpark.

Dabei gebe es einfache Methoden, wie man den Fledermäusen auch nach dem Umbau wieder ein Zuhause bieten kann. "Ratschläge dazu gibt es beim Landesamt für Umwelt und bei den dazugehörigen Großschutzgebieten, wie bei der Naturparkverwaltung hier in Siehdichum. Aber auch die Naturwacht und andere Umweltorganisationen helfen gerne dabei", sagt Hartwig und betont, dass Fledermäuse sehr nützliche Tiere seien. "So fressen sie zum Beispiel nachts, wenn Vögel schlafen, schädliche Insekten." In mehreren Gebäuden der Försterei sind einige der nachtaktiven Tiere bereits eingezogen. Derzeit baut die Neuzeller Firma BK Bau Komplettbau den alten Erdkeller aus. Dafür werden auch die beiden Holztüren nachgebaut und die ehemaligen Feldstein-Mauern am Eingangsbereich neu gemacht.

Damit sich Fledermäuse wirklich wieder ansiedeln und überwintern, müssen einige Dinge berücksichtigt werden. "Sie gelangen durch kleine Schlitze in ihre Quartiere. Mehr als zwei bis vier Zentimeter dürfen diese nicht groß sein, da die Tiere sehr empfindlich gegen Zugluft sind. Außerdem muss eine Mindesttemperatur von vier Grad Celsius und eine gewisse Luftfeuchte gegeben sein", sagt Hartwig.

Diese Bedingungen werden nun in dem einstigen Wildkeller geschaffen. "Dann kommen die scheuen Tiere hoffentlich bald - die Zwergfeldermaus, das Große Mausohr, die Breitflügelfledermaus, Braunes und Graues Langohr und vielleicht auch die Wasserfledermaus", hofft er. "Sie finden in den umliegenden Laubmisch-Wäldern der Stiftung Neuzelle und der unmittelbaren Gewässernähe ideale Lebensräume. Je nach Feuchtigkeit und Temperatur werden die unterschiedlichen Arten verschiedene Bereiche des Kellers bevorzugen."

Die Naturpark-Verwaltung plant auch Fledermaus-Führungen und das Aufstellen von Info-Tafeln, um den Besuchern des Schlaubetals die scheuen Tiere näherzubringen. "Wir machen das ja alles nicht für uns, sondern um die Fledermäuse zu schützen und für die Nachwelt zu erhalten", sagt Mathias Schulze.