Junge Elchkuh verendet

Lieberose (MOZ) Die junge Elchkuh, die seit einigen Monaten die Lieberoser entzückte, ist am Donnerstag tot aufgefunden worden. Das Tier starb, wie eine Untersuchung des Hollbrunner Veterinärs Bernd Henning ergab, an einer Darmentzündung.

Auf Trab: Bis auf 50 Meter konnte sich die Hollbrunnerin Sabine Hippel an die zweijährige Elchkuh heranpirschen. So entstand diese detailreiche Aufnahme einer Tierart, die wohl über Polen aus dem Baltikum nach Brandenburg gelangt ist.

Entdeckt wurde der Kadaver am Donnerstag von einem Traktoristen, der ein Feld bei Hollbrunn bestellte. Schnell wurde der in Hollbrunn praktizierende Tierarzt Bernd Henning hinzugezogen, der nach einer ersten äußerlichen Sichtung auf falsche Ernährung tippte. "Zu viel Raps" hieß die erste Diagnose. Der Kadaver der etwa zweijährigen Elchkuh wies keinerlei Unfall-Verletzungen auf, auch gab es keine Hinweise auf einen tierischen Angriff.

Im direkten Umfeld, wo sich das Tier bei Hollbrunn häufig aufhielt, befinden sich Felder mit Raps, in dem der junge Elch häufiger gesichtet wurde. Erst am Abend fand Tierarzt Henning Zeit, den auf der Seite liegenden Tierkörper zu sezieren. Der Verdacht auf die zu üppigen eiweißreichen Raps-Mahlzeiten verdichtete sich: "Darmentzündung" lautet die tierärztliche Diagnose. Bernd Henning sorgte dafür, dass der Kadaver nach der Untersuchung vergraben wurde.

Der Tod der als zutraulich beschriebenen Elchkuh machte in Lieberose wie ein Lauffeuer die Runde. "Ich bin traurig, irgendwie gehörte sie ja zu uns", bedauert Sabine Hippel aus Hollbrunn, die den Elch häufig beobachtete und ein schönes Foto aus etwa 50 Meter Nähe schießen konnte. Auch der zuständige Revierförster Peter Wöhl bedauert den Verlust des Elches. Seiner Ansicht nach war das Tier mittlerweile eine Art Maskottchen von Lieberose, bekannt auch durch Beiträge in dieser Zeitung und im Fernsehen. "Viele, auch Auswärtige fragten immer wieder, wie es eigentlich unseren Elchen geht." Elch und Lieberose, da gebe es einen Zusammenhang. Dies bestätigt Peter Wöhls Kollege Romeo Buder, der die Elche in der Region seit längerem beobachtet. Drei Tiere würden seit etwa vier Jahren zwischen Jessern und Lieberose pendeln. Es sei davon auszugehen, dass eines davon das nun aufgefundene Tier sei, sodass aktuell noch zwei Elche in der Region leben müssten. "Es wird nicht lange dauern, bis bei Lieberose wieder ein Elch gesichtet wird", prognostiziert der Förster. Auch Wöhl macht den Lieberosern Mut: "Ich rechne nicht mit einer langen Pause."

Elche hätten sich zu DDR-Zeiten regelmäßig in der Lieberoser Heide aufgehalten, so Buder. "Die mussten damals sogar geschossen werden." Fährten und Losungen von Elchen wurden laut Buder in den Jahren 1993 und 2003 entdeckt. 2003 müsse eine Kuh mit Kalb durchgezogen sein, entsprechende Spuren seien im Burghof und am Rand der Wüste gefunden worden.

Die Elche sind nicht nur wegen des zu üppigen und damit ungesunden Nahrungsangebots gefährdet, sondern auch wegen des Straßenverkehrs. Denn die Tiere, die Buder als "dickfellig und pragmatisch" charakterisiert, haben offenbar die Eigenschaft, seelenruhig auf befahrenen Straßen stehen zu bleiben. Tierarzt Henning musste deshalb schon eine Vollbremsung hinlegen. Mitte Dezember ist in Börnichen bei Lübben ein Elch angefahren worden.