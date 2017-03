Brücke irreparabel beschädigt

artikel-ansicht/dg/0/

Schneeberg (MOZ) Seit kurzem müssen Autofahrer auf der Bundesstraße zwischen Schneeberg und Grunow auf die Bremse treten. "Tempo 50 wegen Brückenschäden" zeigen die einschlägigen Schilder an. Inzwischen bestätigt der Landesbetrieb Straßenwesen: "Die Brücke der B 246 bei Schneeberg ist auf Grund von Schädigungen nicht mehr so instandsetzbar ist, dass sie den heutigen Verkehrssicherheitsanforderungen entspricht." So sei die notwendige Nachrüstung von passiven Schutzeinrichtungen nicht mehr möglich. Die Unfallstatistik weise mehrere Unfälle durch Abkommen von der Fahrbahn aus. Die Brücke über die Oelse soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die Vorplanung für Strecke und Brücke werde bis Ende Juni abgeschlossen. "Wahrscheinlich ist wegen des erforderlichen Grunderwerbs, wegen Eingriffs in den Alleenbestand und gegebenenfalls wegen einer Behelfsbrücke ein Planfeststellungsverfahren erforderlich", so die Straßenbaubehörde. Über den Baustart und die damit verbundene Umleitung werde rechtzeitig informiert.