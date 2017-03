Benefizspiele für Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Oldstars helfen" ist der Titel und das Motto einer Veranstaltung, die am 15. April im Fußballstadion an der Waldstraße stattfinden soll. Organisiert wird das Ganze von zwei ehemaligen Stahlfußballern. Sie wollen damit Spenden sammeln für den Kinderhospizdienst "Nora" in Eisenhüttenstadt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560119/

Hatte die Idee: René Laschzok will sich am 15. April mit alten Bekannten treffen und gleichzeitig etwas Gutes tun.

Hatte die Idee: René Laschzok will sich am 15. April mit alten Bekannten treffen und gleichzeitig etwas Gutes tun. © privat

"Es soll ein Familienevent werden, bei dem es auch Fußball auf hohem Niveau mit erstklassigen Spielern gibt", sagt René Laschzok. Der 43-Jährige, der mittlerweile in Baden-Württemberg wohnt, dürfte vor allem Eisenhüttenstädter Fußballfans ein Begriff sein. In den 1990er-Jahren spielte er beim EFC Stahl und bei der SG Aufbau.

Die Idee zu der Veranstaltung mit dem Titel "Oldstars helfen" entstand, weil Laschzok und sein ehemaliger Eisenhüttenstädter Mitspieler Enrico Joppe Lust auf eine Art "Klassentreffen" hatten. Fußballer seien schließlich wie eine Familie untereinander. "Aber dann kam gleichzeitig der Gedanke, dass wir der Stadt gern etwas zurückgeben wollen", sagt Laschzok. Er grübelte, mit welchem guten Zweck sich das Oldstars-Treffen verbinden ließe, wo man helfen könnte. Und dann fand der Mann, der bereits in seiner neuen Heimat erfolgreich Spenden für die Mutter eines kranken Kindes gesammelt hatte, Informationen über den Kinderhospizdienst "Nora" in Eisenhüttenstadt.

Kurzerhand wurde eine Zusammenkunft mit den dortigen Verantwortlichen organisiert. "Die wussten erst gar nicht, was los ist", erinnert sich Enrico Joppe und muss ein wenig grinsen. Eileen Samol, die "Nora" im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat, "um Familien mit schwerstkranken Kindern, deren Lebenszeit begrenzt ist, zu unterstützen, Trost zu spenden, Ermutigung zu geben und ihnen auf dem Weg des Abschiednehmens zur Seite zu stehen", hatte von den "Oldstars" und deren Idee nämlich schlicht noch nichts gehört. Überzeugt wurde sie dennoch schnell. "Wir hatten ein richtig tolles Gespräch", sagt René Laschzok. Und Eileen Samol freut sich natürlich auch über die geplante Aktion. Denn die Einnahmen vom 15. April kommen den Kindern im Landkreis Oder-Spree, die sie und ihre Kollegen betreuen, zugute. Drei Kindern wollen die Organisatoren direkt an dem Tag einen großen Wunsch erfüllen.

Doch was genau soll am 15. April passieren? Zwei Fußballspiele wird es geben mit guten alten Bekannten. "Marcel Rath ist beispielsweise mit dabei, aber auch Frank Bartz, Reno Ballhorn, Matthias Kreuzer, André Keipke, Sebastian Schulz und Tony Raddatz." Die Liste ist noch um einiges länger. Auch Physiotherapeutin Heike Müller will sich nach Angaben von Laschzok engagieren, genau wie Zoran Culafic. Doch die Spiele mit den "Oldstars" sind nur das eine. Auch ein Match mit Kindern ist geplant. Und wer von den jungen Besuchern nicht so viel mit Fußball anfangen kann, dem sollte es trotzdem nicht langweilig werden. "Eine Hüpfburg soll es geben und eine Kinderspielstraße", sagt Enrico Joppe. Auch ein DJ ist bestellt, der dann bis in die Nacht hinein für die richtige Musik sorgt. Und um das Catering kümmert sich Stefan Reschke.

Das Stadion als Veranstaltungsort zu bekommen, sei gar kein Problem gewesen, berichtet René Laschzok. Man habe lediglich schauen müssen, wann der Platz frei ist. Wie hoch genau der Eintritt an diesem Tag sein soll, darauf müssen sich die Organisatoren noch einigen. Klar ist aber, dass nichts in ihre eigenen Taschen fließt. Firmen oder Privatleute, die die Veranstaltung unterstützen wollen, können über die Facebook-Seite von "Oldstars helfen" mit Laschzok und Joppe Kontakt aufnehmen.

"Oldstars helfen", 15.4. ab 12 Uhr, Stadion, Waldstraße, Eisenhüttenstadt