Peter Schlemihls Reise nach Erkner

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560122/

Auf der Vernissage am Donnerstagabend mit einem kleinen Kreis von Literaturliebhabern erklärte Wolfgang de Bruyn, ehemaliger Direktor des Frankfurter Kleist-Museums und einer der Förderer des Ausstellungsprojekts, zum Grundkonzept: "Peter Schlemihl erwirbt am Ende der Geschichte Siebenmeilenstiefel, wir wollten ihn deshalb auf die Reise schicken." In Prenzlau, Nennhausen, aber auch in Kopenhagen wurde die Ausstellung bereits gezeigt. Und weil sie immer wieder umziehen soll, besteht sie aus zwei leicht zu transportierenden Paravents mit je sechs Stoffbahnen, auf denen das facettenreiche Leben des Dichters als französischer Aristokrat, Immigrant, preußischer Offizier, Literat der Berliner Romantik und Naturforscher sowie die Geschichte seines Buches kurz umrissen werden. Geschrieben hat er die Schlemihl-Geschichte 1813 in Kunersdorf im Oderbruch. Das Buch wurde später in mehr als 40 Sprachen übersetzt, unterhielt Generationen von Kindern, inspirierte aber auch viele Buchillustratoren und das Schaffen von Künstlern wie Hugo von Hofmannsthal.

Zwischen Hauptmann und Chamisso gibt es aber nur wenige Berührungspunkte. Lina Langelüttich, Mitarbeiterin im Museum, nannte die Liebe zum Land, die den Dichtern eigen war, und dass Hauptmann Werke von Chamisso gerne las. "Eines seiner Lieblingsbücher war die "Reise um die Welt'".