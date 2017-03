Zentralhort auf Zeit

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Neue, zusätzliche Kita-Plätze braucht die Stadt. Schon jetzt sind nämlich Einrichtungen vor allem in Stadtmitte und im Brandenburgischen Viertel am Limit, können Elternwünsche nicht erfüllt werden. Die Reaktivierung der alten Realschule soll für Entspannung sorgen.

Die Stadt habe gerade wegen der aktuellen Engpässe, aber auch mit Blick auf den künftigen Bedarf Verhandlungen mit dem Landkreis Barnim geführt, um "zusätzliche Betreuungskapazitäten zu schaffen", informierte Amtsleiterin Kerstin Ladewig den Sozialausschuss diese Woche. Der Landkreis ist bekanntlich der "Leistungsverpflichtete". Was bedeutet: Er hat laut Gesetz für ein entsprechendes Angebot zu sorgen.

Das Ergebnis dieser Gespräche sei zunächst eine Interimslösung. Eine Lösung, die nicht überraschen dürfte: die Reaktivierung der einstigen Realschule an der Eisenbahnstraße 100, zuletzt als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt. Seit Ende 2016 steht die Kreis-Immobilie, kurz auch E 100 genannt, wieder leer. Bevor in der ehemaligen Schule Asylbewerber eine vorübergehende Bleibe fanden, diente das Gebäude schon mal als Kita bzw. als Hort. In Absprache mit dem Landkreis wolle die Stadt nun die Eisenbahnstraße erneut als Hort nutzen, als "Zentralhort". Und "temporär", wie Ladewig betonte. Für zwei bis fünf Jahre. Die Stadt miete das Objekt dazu an. Geplant ist eine Eröffnung zum Schuljahresbeginn 2017/18, also im September. Mit einer Gesamtkapazität von 140 Plätzen. Die Zustimmung des Ministeriums stehe freilich noch aus, so die Amtsleiterin. Auch seien bauliche Voraussetzungen zu schaffen. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits.

Konzipiert ist der neue Hort in der E 100 zum einen als Entlastung für den Hortbereich der Kita "Sputnik", der an der Bruno-H.-Bürgel-Schule sein Domizil hat, und des Hortes im "Haus der kleinen Forscher" sowie für 73 Neuaufnahmen. Konkret bedeutet dies: 42 Hortkinder wechseln von der Bürgel-Schule an die Eisenbahnstraße 100, zudem 25 Schützlinge aus dem "Haus der kleinen Forscher". Dort, an der Puschkinstraße, könnten dafür zusätzlich Knirpse im Krippenbereich aufgenommen werden, führte Ladewig aus. Und auf Nachfrage aus der Ausschussrunde versicherte sie, dass der Umzug von der Bürgel- an die ehemalige Realschule Hortkinder erst ab der zweiten Klasse betreffe. "Selbstverständlich werden sie auf dem Weg vom Hort in die Schule sowie umgekehrt begleitet", so die Amtsleiterin. Die Jüngsten, die Erstklässler, werden weiterhin im Hort an der Bürgel-Schule betreut.

Zudem soll die Krippen- und Kindergartenkapazität in Nord-end - voraussichtlich ebenfalls zum Herbst - um 27 Plätze aufgestockt werden. An der dortigen Kita "Kinderparadies" erhält die Stadt zwei zusätzliche Gruppenräume. Mehr Kinder bedeutet natürlich auch mehr Personal. Laut Verwaltung sind vier zusätzliche Erzieher-Stellen erforderlich.

Wie der Bedarf an Kita- und Hortplätzen in der Stadt dauerhaft gedeckt werden kann, dazu seien "strategische Überlegungen" nötig, so Ladewig weiter. In der Stellungnahme zur Barnimer Kitabedarfsplanung 2017 - 2022, wo der Kreis Eberswalde "eine eigenständige Kapazitätserhöhung" bis 2022 nahelegt, schreibt die Verwaltung deshalb: "Es ist eine unabdingbare Unterstützung des Landkreises (...) erforderlich." Etwa durch "Bereitstellung geeigneter Gebäude, Finanzierung/Fördermittelprogramme". Bereits für das laufende Jahr sieht die Kommune aufgrund eigener Zahlen und Prognosen - im Vergleich zum Kreis - einen Mehrbedarf von 142 Plätzen im Krippen- und Kindergartenbereich. Etwaige Kapazitätserhöhungen an den jetzigen Einrichtungen bewertet die Stadtverwaltung als sehr kritisch und "äußerst bedenklich".

Konkrete Aussagen zum Brandenburgischen Viertel gab es indes nicht. Auf Nachfrage erklärte Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten, dass es dort "gemeinsame Lösungsansätze mit dem Landkreis" gebe, wonach am Wohnverbund des Berufsbildungsvereins zwei Eltern-Kind-Gruppen (40 Plätze) entstehen sollen. Zuletzt war von 235 Kita-Anträgen die Rede, die nicht wunschgemäß erfüllt werden könnten.