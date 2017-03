Brau-Freunde wollen Museum übernehmen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Seit vielen Monaten sind in Fürstenwalde Kulturfabrik, Stadt- und Brauereimuseum sowie die Galerie im Alten Rathaus in der Diskussion. Im Fachausschuss deutete sich am Dienstagabend eine Lösung an. Ein Beschluss wurde aber nicht gefasst.

Das war ein seltener Auftritt im Kultur- und Sozialausschuss: Friedrich Stachat, Bildhauer und Ehrenbürger, erhielt Rederecht. Nicht so selten war das Thema, um das es am diesem Abend ging: Die Zukunft von Museum und Galerie und irgendwie auch der Kulturfabrik. In allen drei Einrichtungen hatte oder hat Stachat seine Hände im Spiel: Die Kufa gründete er, das Stadtmuseum holte er mit unter deren Hut, und die Galerie begleitet er seit 50 Jahren, derzeit als Mitglied des Förderkreises. Jetzt hielt er ein Plädoyer für diese Einrichtung, die die Menzels, die langjährigen Betreiber, zum Ende des Jahres abgeben. Und, so Stachat, er unterstütze voll, was in der Stunde zuvor gesagt wurde.

Ein Lob in die gleiche Richtung hatte schon Käthe Radom von der Linken angebracht: Endlich sei etwas präsentiert worden, was dem Antrag ihrer Fraktion entspricht. In dem neun Monate alten Antrag ging es darum, Modelle zur künftigen Betreibung des Museums Fürstenwalde, des Brauereimuseums und der Städtischen Galerie zu entwickeln.

Einige Bewerber hatten im Ausschuss Konzepte schon vorgestellt. Diesmal kamen der Verein Fürstenwalder Brau-Freunde und nach ihm der Chef der Kulturfabrik, Klaus-Peter Oehler. Dem seit einem Jahr bestehenden Verein geht es allerdings nicht um die Galerie, sondern um das Gerstensaft-Museum im Keller, wo ihre Lieblingsbrauerei ihren Sitz hat. Das Konzept reichte von Öffnungszeiten über Führungen bis zu Tagen des Bieres und gegen Alkoholmissbrauch.

Zwei Klippen hat das alles allerdings: Die Brau-Freunde rechnen mit mindestens einer, eher zwei Vollzeitstellen, für die sie das Geld von der Stadt erhoffen. Das ist erheblich mehr, als die Kufa, die die Einrichtung derzeit betreibt, erhält. Außerdem wird keine Lösung für die Galerie angeboten.

Doch dafür hatte Oehler eine Variante. Zunächst holte er etwas weiter aus, schilderte, wie die gemeinnützige Kulturfabrik GmbH aufgebaut ist: die einzelnen Bereiche von Veranstaltungen über Parkclub, Frauen in der Fabrik, Kinderladen bis Stadtmuseum und Brauereimuseum sorgen eigenständig für die Inhalte. Die Verwaltung samt Leitung, Buchhaltung, Hausmeister und Technik schafft den Rahmen, der alles andere möglich macht. Und es wäre möglich, in diesen Rahmen auch die Galerie samt Goßmann-Sammlung als Bereich einzufügen. Den könnte Daniel Becker in die Hand nehmen, der seit sieben Jahren bei Menzels in der Agentur C arbeitet und zuletzt fast alle Ausstellung konzipierte und sich auch um das Goßmann-Archiv kümmerte. Und er hatte in der vorhergehenden Sitzung ein recht schlüssiges Konzept vorgestellt.

Eine Lösung mit Kufa, Becker und Brau-Freunden fand auch Stachat machbar. Die Abgeordneten wollen nochmal in ihren Fraktionen beraten. Im Juni soll dann in der Stadtverordnetenversammlung eine Entscheidung gefällt werden.