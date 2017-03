CDU-Strategie zur Mobilität

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Strategien für den Regionalverkehr in Brandenburg will die CDU-Landtagsfraktion am kommenden Mittwoch im Landtag vorstellen. Wie es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung der Fraktion heißt, sollen "realistische und finanzierbare Alternativen zum existierenden Mobilitätsangebot" aufgezeigt werden. Das Land stehe vor dem Problem überfüllter Pendlerzüge rund um Berlin einerseits und überlanger Fahrzeiten zur Arbeit in anderen Regionen andererseits.