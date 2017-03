Kuchenbasar im Modehaus

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Blusen, Hosen und 20 Kuchen - das Modekaufhaus Moses hatte am Freitag ein etwas erweitertes Sortiment. Der Förderverein der Rauener Kita Heidehaus war mit einem Stand vertreten. 20 Kuchen hatten Eltern gebacken. Gegen eine Spende konnten die süßen Leckereien erworben werden. Am Abend lagen genau 343,68 Euro in der Schatztruhe, die Amilia (3) verwaltete. "Das hat sich absolut gelohnt", sagte ihre Mutter, Janine Vogeler, erfreut. Im Namen des Fördervereins bedankte sie sich bei allen Helfern. Das Geld fließt nun in Feiern und Spielsachen für die Kleinen.