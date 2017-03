Der Praktikant ist jetzt der Chef

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560128/

Teamwork: Der langjährige Seelower Allgemeinmediziner Dr. Dieter Bärmann (65, r.) hat seine Praxis an Nachfolger Dr. Steffen Noetzel (33) übergeben, steht ihm als angestellter Arzt aber noch in Teilzeitarbeit zur Seite. Den Nachwuchs hat sich Bärmann selb

Teamwork: Der langjährige Seelower Allgemeinmediziner Dr. Dieter Bärmann (65, r.) hat seine Praxis an Nachfolger Dr. Steffen Noetzel (33) übergeben, steht ihm als angestellter Arzt aber noch in Teilzeitarbeit zur Seite. Den Nachwuchs hat sich Bärmann selb © Johann Müller

Um diese Form der Nachwuchsgewinnung wird Dieter Bärmann von manchem Kollegen beneidet. Der Praxis-Nachfolger des Seelower Allgemeinmediziners ist ein ehemaliger Patient, Praktikant und Assistent. "Und jetzt ist er mein Chef", sagt Dr. Bärmann - und strahlt. Sein Plan ist aufgegangen: Im Januar hat der 65-Jährige seine Praxis an Dr. Steffen Noetzel übergeben. Der 33-jährige Facharzt für Allgemeinmedizin ist in Seelow aufgewachsen.

Begonnen hat die Nachwuchsgewinnung vor fast 20 Jahren. Damals, 1998, war Steffen Noet-zel Neuntklässler am Seelower Gymnasium und sollte ein Betriebspraktikum absolvieren. "Als er eines Tages als Patient mit seiner Mutter bei mir war, hab' ich ihn gefragt, ob er sein Praktikum nicht bei mir machen will", blickt Dr. Bärmann zurück.

Damals habe er "noch gar keine klare Berufsvorstellung gehabt", erinnert sich Dr. Noetzel. Doch nach dem Praktikum sei die Medizin schon "in der engeren Wahl" gewesen. Nach einem Klasse-Abitur gabs 2004 die Zulassung zum Medizinstudium an der Berliner Charité. Die so genannten Famulaturen, die Praktika während des Studiums, absolvierte Noetzel in der Seelower Praxis von Dr. Bärmann. - Ebenso wie den letzten Teil seiner Facharztausbildung ab April 2015. "Dass ich Allgemeinmediziner werden will, stand von Anfang an fest", sagt der junge Arzt. Er hat während der Facharztausbildung, die er im November vorigen Jahres erfolgreich beendete, promoviert.

Zum Jahresbeginn sei dann "der Rollentausch" erfolgt, wie Noetzels Mentor Dr. Bärmann sagt. Der Arzt, der seit 1977 in Seelow praktiziert, in Krankenhaus und Poliklinik gelernt und gearbeitet hat, seit 1982 Leiter des Betriebsgesundheitswesens für den Altkreis war und sich 1990 niedergelassen hatte, kann endlich kürzer treten: Er steht seinem Nachfolger noch an drei Tagen in der Woche als angestellter Arzt zur Seite.

Vorbei die Zeiten, da bei Dr. Dieter Bärmann bis zu 15 Stunden lange Arbeitstage die Regel waren. Hinzu kamen der "Schreibkram" und bis vor rund zwei Jahren die Kassenärztlichen Notdienste.

Seine Praxis sei "in guten Händen", ist sich Bärmann sicher. Der 65-Jährige will in Teilzeit arbeiten, so lange es ihm gesundheitlich gut geht, gleitend in den Ruhestand gehen. Sein Nachfolger werde von den Patienten gut angenommen, hat der Allgemeinmediziner erfahren.

Dass Dr. Steffen Noetzel in Seelow ein "Heimspiel" hat, spielt dabei zweifelsohne eine Rolle. "Zu meinen Patienten gehören ehemalige Lehrer, Mitschüler und Fußballkumpel", sagt der junge Arzt. Über eine Geste hat er sich besonders gefreut: "An meinem ersten Tag als niedergelassener Arzt kam meine ehemalige Klassenleiterin am Gymnasium, Anke Lüdtke, mit einem Blumenstrauß und hat mir gratuliert", erinnert sich Dr. Noetzel.

Privat ist der Arzt zwar kein Seelower - "noch nicht", wie er sagt. Er lebt mit Ehefrau Reni und Töchterchen Annemarie (2,5) in Berlin-Friedrichshagen. Doch der Zweitwohnsitz bei Mutter Brigitte in Görlsdorf ist dem Doktor sicher - wenn es mal wieder sehr spät geworden ist.

Seine Mutter sieht Dr. Noetzel indes auch so fast täglich - die gelernte Altenpflegerin ist jetzt seine Angestellte. Sie ergänzt das dreiköpfige Schwestern-Team der Praxis, das der Arzt von Dr. Dieter Bärmann übernommen hat.

Letztlich verdankt der junge Arzt Seelow nicht nur sein berufliches, sondern auch das private Glück: Seine Frau Reni hat er vor einigen Jahren im Seelower Lutherstift-Krankenhaus kennengelernt, wo sie den praktischen Teil der Ausbildung zur Krankenschwester absolviert hat.