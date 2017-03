Meer der Trauer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Vor genau drei Monaten riss ein islamistischer Attentäter auf dem Breitscheidplatz zwölf Menschen in den Tod. Ein Blumenmeer erinnert noch immer an die Opfer. Mit einer Kundgebung wollten Religionsgemeinschaften am Donnerstagabend demonstrieren, dass sie zusammenhalten.

Sie tragen Kerzen in den Händen - und schweigen. Christen, Moslems und Buddhisten stehen die schmerzlichen Erinnerungen an den Terroranschlag gemeinsam durch. Am 19. Dezember hatte sich hier ein Blutbad zugetragen, als der Tunesier Anis Amri mit einem Laster über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste.

Die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung wollen ein Zeichen des Friedens und der Toleranz aussenden. Sie umschließen das Meer aus Kerzen, Blumen und Plüschtieren, welches noch immer die Stufen zum Gotteshaus bedeckt. Pfarrer Martin Germer findet einfühlsame Worte, mit denen er vor Gewalt und religiösem Wahn warnt. "Der Terror hat furchtbare Dimensionen angenommen", sagt der 60-jährige Geistliche. Doch seine Botschaften werden vom Verkehrslärm fast verschluckt.

Germer und seine Pfarrerkollegen haben vor Ort eine Trauerarbeit im Akkord bewältigt. In das Kondolenzbuch der Kirche trugen sich mehr als 10000 Menschen ein. Derzeit wird es vom einem Buchbinder gestaltet. "Es waren unglaublich viele Einzelgespräche", sagt Germer, der auch viele Angehörige empfangen hatte. Die Türen der Kirche stehen zwar weiter offen. Ständig könne aber kein Seelsorger vor Ort sein. "Das können wir personell nicht stemmen, obwohl ich es mir wünschen würde."

Einmal in der Woche kommt ein Gärtner, der Zigarettenstummel, Papier und welke Blüten aus dem Meer fischt. Auch hasserfüllte Botschaften musste er schon entfernen. Jörg Nöthe wurde von der Arbeitsgemeinschaft City, einem Zusammenschluss von Geschäftsleuten, mit der Pflege des noch provisorischen Gedenkortes beauftragt. "Mittlerweile kommt aber kaum noch jemand auf mich zu", sagt der Inhaber eines Gartenbaubetriebs. Frühmorgens, wenn er vor der Gedächtniskirche im Einsatz ist, sei ohnehin kein Tourist zu sehen. "Die Menschen, die hier wohnen und arbeiten, sind längst zur Normalität übergegangen", sagt Nöthe. Nur ein Obdachloser zündet jeden Tag eine Kerze an, wenn sie der Wind ausgeblasen hat. Der aus Polen stammende Mann hat nicht weit entfernt vom Heimatort des getöteten Lastwagenfahrers gewohnt.

Damit der Gedenkort erhalten bleibt, soll ein Mahnmal entstehen. Bisher wurde nur eine Holztafel aufgestellt, die mehrfach umfiel. Die Geschäftsführerin der AG City, Jennifer Woelki, hofft auf einen "wahrnehmbaren" Gedenkstein. Über die Gestaltung befindet eine Arbeitsgruppe in der Senatskanzlei, an der Behörden, Kirchen, Schausteller und Händler beteiligt sind. "Die Gespräche haben gerade erst begonnen", sagt sie. Der Bischof der evangelischen Landeskirche, Markus Dröge, fordert, dass hierbei die Perspektive der Angehörigen berücksichtigt wird.

Auch der Senat will sich Zeit lassen. Eine Sprecherin erklärt, dass das Projekt den notwendigen Raum erhalten soll. Was nicht verwundert, wurde doch dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) von Kritikern mehrfach fehlendes Fingerspitzengefühl vorgeworfen. So hatte der Regierungschef die Kondolenzschreiben an die Hinterbliebenen erst zwei Monate nach dem Attentat verschickt. Auch seine Teilnahme an der Kundgebung vor der Gedächtniskirche wurde heftig kritisiert - einem der Veranstalter, der "Neuköllner Begegnungsstätte", wird vom Verfassungsschutz eine Nähe zur islamitischen Muslimbrüderschaft attestiert.

Müller beschwört in seiner kurzen Rede den Zusammenhalt in seiner Stadt, der nicht durch religiöse Konflikte gefährdet werden dürfe. Vom Breitscheidplatz als "Ort des Schreckens" müsse ein Signal der Hoffnung ausgehen. Der Imam der Begegnungsstätte meint, mit dem Islam habe dieser Terror nichts zu tun. "Das sind Wahnsinnige."

Diese Worte kommen bei den Teilnehmern an. "Solche Veranstaltungen sind wichtiger als leblose Gedenksteine, weil wir hier miteinander reden können", sagt Michael Mehling, ein Lehrer aus Neukölln.