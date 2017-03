Die Todesstrafe kann keine Alternative sein

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wer ist schuld an einem Verbrechen? Ist es immer nur der Täter selbst, der einem Menschen das Leben nimmt? Oder gibt es in seinem Umfeld Personen, die durch ihr Handeln oder Unterlassen eine Tat begünstigen können? Mit solchen Fragen müssen sich Gerichte fast täglich auseinandersetzen. Am Ende sind die Antworten nicht immer befriedigend. Das liegt wohl auch daran, dass eine nachträgliche Beurteilung der Vergangenheit kaum realistisch ist.

artikel-ansicht/dg/0/1/1560131/

In Müllrose und Oegel sind vor wenigen Tagen drei Menschen sinnlos gestorben. Wer an die Verbrechen denkt, kommt nicht umhin zu fragen, wer die Schuldigen sind. Da ist natürlich zuerst der Tatverdächtige selbst, der seiner Oma und zwei Polizisten das Leben nahm. Aber wie kommt es, dass ein gewalttätiger Mensch, der psychisch krank ist und Drogen nimmt, sich überhaupt noch in Freiheit befindet?

Der Fall von Jan G. löst auch bei unbeteiligten Menschen Wut und Ohnmacht aus. Vor allem weil mit unserem heutigen Wissen das Leben dieses Mannes im Chaos enden musste. Anders als in anderen Fällen gab es aber mit seiner Mutter einen Menschen an seiner Seite, der schon Jahre vor den Verbrechen bei Behörden nach Hilfe suchte.

Vor diesem Hintergrund ist es einfach, auf Behörden und Gerichte verbal einzudreschen. Ein namenloser Apparat, dem ganz leicht die Schuld in die Schuhe geschoben werden kann. Gerecht ist das nicht, weil wir nur von der Gegenwart in die Vergangenheit schauen können, aber nicht in die Zukunft. So etwas gibt es nur im Kino oder beim Hellsehen - in der Parapsychologie. Von daher darf der Schwarze Peter nicht per se der Justiz zugeschoben werden. Denn gerade im Jugendstrafrecht geht es eben nicht um Strafe, sondern um Erziehung. Daran halten sich die Richter. Auch weil kein Gefängnis der Welt einen jungen Straftäter zum guten Menschen macht. Ähnlich verhält es sich mit dem Betreuer. Seine Aufgabe ist es nicht, einen Schützling rund um die Uhr zu bewachen. Was er aber tun muss, ist, ihn in die Schranken zu weisen, wenn er sich nicht an Absprachen und Auflagen hält. Ob da Fehler gemacht worden sind, wird ein Gericht klären.

In öffentlichen Foren wird derweil orakelt, dass Jan G. ohnehin bald wieder ein freier Mann sein wird. Das ist natürlich Blödsinn, weil solche schweren Straftaten wenn nicht im Gefängnis, dann im Maßregelvollzug enden. Entgegen so mancher Äußerung sind die geschlossenen Einrichtungen nicht das Paradies. Und was wäre die Alternative? Die Todesstrafe ganz bestimmt nicht. Sie ist nicht gerecht und schreckt Straftäter auch nicht vor künftigen Verbrechen ab.

Aber wohin mit dem Zorn? Wohin mit dem Hass? Es gibt ganz verschiedene Wege, wie Menschen mit Verlusten und Trauer umgehen. Wichtig ist vielen Opfern und Hinterbliebenen, dass es für den Täter eine Strafe gibt. In Gerichtsprozessen hört man auch immer wieder, dass es ihnen wichtig ist, Antworten zu erhalten, die nur der Täter selbst geben kann. Das Leid bleibt trotzdem.