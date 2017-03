Polizeibericht Bernau vom 17.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal. Einen Tankbetrüger hat die Polizei am Mittwochabend dank der Hilfe eines Autofahrers auf der A11 gefasst. Dieser hatte den Ford verfolgt, dessen Fahrer zuvor an einer Tankstelle in Joachimsthal getankt hatte und losgefahren war, ohne zu bezahlen. Der Verfolger informierte die Polizei, dass sich der Tankbetrüger auf der Autobahn befindet. Die Beamten stoppten das Auto auf dem Parkplatz Buckowsee West. Die drei 19-jährigen Insassen hatten kein Geld, weil sie es der Bundespolizei bereits am Nachmittag bei einer Kontrolle auf dem Rastplatz Rathsburgseen-Nord als Sicherheitsleistung überlassen mussten, da sie mit falschen Nummernschildern am Auto unterwegs gewesen waren.

Zwei Verletztenach Kollision

Blumberg. Bei der Kollision mehrerer Autos auf der B 158 bei Blumberg sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Mann, der Richtung Berlin unterwegs war, gegen 16 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Dacia in den Gegenverkehr geraten und mit einem VW Passat und einem dahinter fahrenden Skoda zusammengestoßen. Der Fahrer des Dacias und seine Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Dacia und der VW mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei

Deckenleuchten und Schrank gestohlen

Wandlitz. Zehn Deckenlampen haben Diebe aus dem ehemaligen Kulturhaus am Bogensee gestohlen. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sie Spanplatten vor einem Fenster entfernt. Aus dem Keller eines weiteren leerstehenden Hauses verschwanden zudem ein Werkzeugschrank und elektronische Bauteile aus DDR-Zeiten. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Berlin. Wegen des Großen Zapfenstreichs für Bundespräsident Joachim Gauck sind heute zahlreiche Straßen um das Schloss Bellevue zwischen 17 und 22 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Verkehrstipp