Polizeibericht Schwedt vom 17.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1560134/

Mark Landin. Am Mittwochabend war ein 29-jähriger Kradfahrer von Hohenlandin Richtung Niederlandin unterwegs. Gegen 19.50 Uhr kam er ohne erkennbaren Grund nach links von der Straße ab, fuhr auf die seitliche Ackerfläche. Dort stürzte er und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Kriminalisten ermitteln die genaue Unfallursache.

Graffitischmierergestellt

Schwedt. Am Mittwochabend beobachtete ein Zeuge, wie mehrere Personen Graffiti auf einem Basketballplatz in der Kummerower Straße sprühten. Als die Polizei kam, flüchteten die Jugendlichen. Einen 15-jährigen Schwedter, der bereits in polizeilichen Auskunftssystemen verzeichnet ist, konnten die Beamten stellen. Er wurde an die Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung.

Mehrere Pkw-Reifen beschädigt

Prenzlau. Mittwoch und Donnerstag zeigten Fahrzeugbesitzer bei der Prenzlauer Polizei die Beschädigung mehrerer Autoreifen an. Die Beamten sicherten Spuren.