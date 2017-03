Polizeibericht Neuruppin vom 17.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Ihre Geldbörse hat eine 20-jährige Alt Ruppinerin bereits am 28. Februar verloren. Als die Frau mit einer Freundin abends mit dem Bus auf dem Heimweg von einem Einkaufsbummel im Reiz war, konnte sie ihr Portemonnaie nicht mehr finden. Da ihr die Brieftasche bislang nicht wiedergegeben wurde, erstattete sie nun Strafanzeige wegen Unterschlagung.

Jugendlicher stiehlt Schokolade

Neuruppin (RA) Zwei Tafeln Schokolade im Wert von 2,18 Euro hat ein 13-Jähriger am Mittwochnachmittag in einem Discounter an der Neuruppiner Mesche eingesteckt. Zeugen hatten den Jungen dabei beobachtet und machten Mitarbeiter an der Kasse darauf aufmerksam. Bezahlt hatte der 13-Jährige dort lediglich ein Brötchen. Das Personal rief die Polizei, die den Jungen an seine Mutter übergab.

Tür eingetreten

Neuruppin (RA) Die Wohnungstür eines 31-Jährigen in der Neuruppiner Schulzenstraße wurde am Donnerstag gegen 2.30 Uhr eingetreten. Der Täter flüchtete daraufhin. Der Wohnungsinhaber selbst schlief zur Tatzeit und wurde durch den Lärm geweckt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein 26-jähriger Bekannter des 31-Jährigen die Tür eingetreten haben soll. Einen Grund dafür konnte er nicht nennen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. Schaden: 200 Euro.