Polizeibericht Eberswalde vom 17.03.2017

Eberswalde (moz) Finowfurt (MOZ) Mit einem Findling ist ein Auto am Mittwochabend in Finowfurt kollidiert. Der laut Polizei alkoholisierte 32-jährige Fahrer war mit seinem Mitsubishi auf der B 167 in Richtung Zerpenschleuse unterwegs und kurz vor 21 Uhr auf Höhe der Aral-Tankstelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer war ansprechbar und wurde dem Rettungsdienst übergeben, berichtet die Feuerwehr Finowfurt. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Motor aus dem Fahrzeug gerissen und auf die andere Fahrbahnseite geschleudert worden. Die Straße musste für zwei Stunden gesperrt, der Verkehr durch den Ort geleitet werden. Schaden: 4000 Euro.